Iran: Khalid bin Salman, rapporto Onu rivela suo vero volto

- Il vice ministro della Difesa saudita, il principe Khalid bin Salman, ha confermato che il recente rapporto delle Nazioni Unite sull'Iran rivela il vero volto del regime di Teheran, aggiungendo che la comunità internazionale deve impedire la fornitura di armi a questo paese. Queste parole sono giunte in concomitanza con una dichiarazione del segretario di Stato statunitense, Mike Pompeo, in cui ha affermato che la revoca dell'embargo sulle armi all'Iran aumenterà la tensione nella regione. Washington non consentirà all'Iran di destabilizzare nuovamente la regione, ha aggiunto il capo della diplomazia statunitense. Pompeo ha aggiunto che i governi del mondo rifiutano l'acquisizione da parte dell'Iran di armi avanzate, poiché non ha rispettato le attuali restrizioni e continua a commettere violazioni.(Res)