Iran: ministro di Stato saudita Al Jubeir, assistiamo a un crescente comportamento aggressivo iraniano

- Il mondo deve impedire all'Iran di sviluppare i suoi programmi balistici. Lo ha detto il ministro dello Stato saudita per gli Affari esteri, Adel Al Jubeir, sottolineando che il rapporto delle Nazioni Unite evidenzia il quadro oscuro in cui Teheran opera dal 1979. Al Jubeir ha anche osservato che "il regime iraniano deve fermare i suoi crimini", sottolineando che il mondo è stato testimone del crescente comportamento aggressivo di Teheran già molto tempo fa. In precedenza, il vice ministro della Difesa saudita, il principe Khalid bin Salman, ha confermato, che il rapporto delle Nazioni Unite sull'Iran rivela il vero volto del regime di Teheran, aggiungendo che la comunità internazionale deve impedire la fornitura di armi a questo paese. (Res)