Difesa: Afghanistan, il contingente italiano del Taac-W in sostegno della Polizia di Guzarah

- Il contingente italiano del Train Advise Assist Command West (Taac-W), attualmente a guida 132sima Brigata corazzata “Ariete”, ha portato a termine un importante progetto di cooperazione civile-militare in favore della comunità di Guzarah, distretto della provincia di Herat ove è situata la base di Camp Arena. Lo riferisce oggi un comunicato stampa del contingente dispiegato a Herat. In particolare sono stati completati i lavori di ristrutturazione dei locali che ospitano il comando della Polizia locale e sono stati donati materiali d’arredo e informatici per garantire lo svolgimento delle attività d’istituto. La conclusione del progetto, unitamente alla consegna dei materiali donati, è stata annunciata nei giorni scorsi nell’ambito di una cerimonia estremamente ridotta, organizzata nel rispetto delle misure imposte dall’emergenza Covid-19, che continua ad avere in quest’area dimensioni rilevanti. L’attività, organizzata e condotta dal personale Cimic (Civil-Military Cooperation) del Taac-W, si inquadra nell’ambito dei numerosi progetti di assistenza promossi dal contingente in termini di supporto alle istituzioni e alla società civile afgana. Nello specifico, il progetto in favore della Polizia di Guzarah rientra fra le attività a sostegno delle istituzioni che operano nel comparto della sicurezza e della salvaguardia dei cittadini afgani. (segue) (Com)