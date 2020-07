Difesa: Afghanistan, il contingente italiano del Taac-W in sostegno della Polizia di Guzarah (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comandante del Taac-W, generale di brigata Enrico Barduani, a premessa della consegna, ha voluto sottolineare l’importanza del lavoro svolto dal personale della Polizia per il miglioramento delle condizioni di vita nella società afgana, in particolare in un momento difficile come quello attuale aggravato dalle conseguenze della pandemia, esprimendo apprezzamento per l’impegno profuso dal personale nel garantire tutela e assistenza agli abitanti di Guzarah. “Attraverso questo progetto che consentirà di incrementare i servizi di sicurezza in favore dei cittadini di Guzarah – ha affermato il comandante del Taac W – il contingente italiano vuole ancora una volta dimostrare la propria vicinanza e il sostegno alla popolazione dell’Afghanistan, impegnata nella costruzione di una società sana e prosperosa”. Il capo distretto di Guzarah, Shir Agha Sarwari, e il comandante della Polizia di Guzarah, colonnello Al Haj Abdul Salam Azimi, nel ricordare come il contingente italiano abbia costantemente sostenuto negli ultimi anni, con numerosi progetti, le comunità locali, hanno ringraziato sentitamente per i lavori effettuati, esprimendo riconoscenza per il supporto e l’assistenza che le Forze armate italiane forniscono alle istituzioni del loro paese. (segue) (Com)