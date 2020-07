Russia: voto costituzionale, elettori approvano la riforma con il 77,92 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alle 7 ora di Mosca del 2 luglio (le 6 in Italia), con il 99,9 per cento delle schede scrutinate, il “Sì” al voto popolare per la riforma costituzionale in Russia ha ottenuto il 77,92 per cento dei voti. È quanto riferito dalla Commissione elettorale centrale (Cec), secondo cui si è espresso contro il 21,26 per cento degli elettori. Il voto sugli emendamenti alla Costituzione della Federazione Russa si è svolto dal 25 giugno al primo luglio. L'affluenza è stata circa del 65 per cento. Secondo i risultati delle votazioni online a Mosca, il 62,33 per cento degli elettori ha sostenuto gli emendamenti, mentre il 37,67 per cento si è espresso contro. Nella regione di Nizhnij Novgorod, dal voto online sono emersi risultati che si discostano ulteriormente dai dati nazionali con il 59,69 per cento degli elettori favorevoli e il 40,31 per cento contrari. Il sostegno più deciso agli emendamenti alla Costituzione è stato registrato in Cecenia e a Tuva, dove le modifiche sono state sostenute da oltre il 93 per cento degli elettori. L'unica regione in cui il numero i voti contrari agli emendamenti hanno superato quelli a favore è stata il Circondario autonomo dei Nenets, nel nord del paese. (Rum)