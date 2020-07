Ucraina: governatore Banca centrale si dimette a causa di varie pressioni politiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore della Banca nazionale ucraina, Yakov Smoly, si è dimesso a causa di "pressioni politiche sistematiche". È quanto riferito dal sito web della Banca centrale ucraina. Smoly ha presentato le dimissioni volontarie al presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, motivando la sua decisione con la pressione politica sulla Banca nazionale che, stando alle sue dichiarazioni, sarebbe in corso da molto tempo. "Questo mi rende impossibile, come presidente, adempiere efficacemente alle responsabilità che mi sono state affidate nella gestione delle attività della Banca nazionale e nell'interazione con le altre istitutzioni statali. Con le mie dimissioni, voglio mettere in guardia da ulteriori tentativi di minare le basi istituzionali della Banca centrale", ha dichiarato. All'inizio di giugno, l'Ucraina ha ricevuto la prima tranche dal Fondo monetario internazionale (Fmi) di 2,1 miliardi di dollari. (Rum)