Repressione a Hong Kong: gli Usa rispondono con sanzioni alle banche cinesi

- La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato all’unanimità ieri, primo luglio, un provvedimento che prevede l’imposizione di sanzioni alle banche cinesi in affari con funzionari di Pechino responsabili dell’attuazione della nuova legge sulla sicurezza di Hong Kong, che ha criminalizzato il dissenso politico nella ex colonia britannica. “Nessuno dovrebbe rischiare l’ergastolo per aver manifestato. Ora i cittadini di Hong Kong sono in fuga da Hong Kong perché temono per la loro sicurezza, e dovremmo sostenere i loro diritti. Dobbiamo assicurarci che le azioni del governo cinese nei confronti di Hong Kong abbiano conseguenze”, ha scritto su Twitter il deputato democratico della California Brad Sherman, autore del provvedimento sanzionatorio. Il disegno di legge passa ora al vaglio del Senato federale, che la scorsa settimana ne aveva approvato uno simile, a firma del senatore repubblicano Pat Toomey e del democratico Chris Van Hollen.Il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, ha definito la nuova Legge sulla sicurezza imposta dalla Cina a Hong Kong “un affronto a tutti i paesi”; Pompeo ha dichiarato che gli Stati Uniti rispetteranno la direttiva del presidente Donald Trump per l’annullamento dello status speciale concesso all’ex colonia britannica. Il capo della diplomazia di Washington si è detto “profondamente preoccupato” per la sicurezza “di tutti” Hong Kong e ha ricordato che l’Articolo 38 della Legge sulla sicurezza potrebbe essere applicato anche ai cittadini statunitensi. “Nel suo periodo di libertà Hong Kong è stata una delle città più stabili, prospere e dinamiche al mondo. Ora sarà solo un’altra città controllata dai comunisti nella quale la popolazione sarà soggetta al volere dell’élite di un partito. È molto triste”, ha osservato Pompeo.Un ufficiale della polizia pugnalato al braccio, giornalisti e altri persone colpite da lacrimogeni, cannoni ad acqua, pallottole e spray urticante è il bilancio delle manifestazioni che si sono svolte ieri a Hong Kong contro la legge sulla sicurezza nazionale, approvata dall’Assemblea nazionale cinese il 30 giugno. Lo riferiscono i media locali. La polizia ha spiegato che alle 21.30, ora locale, erano state arrestate più di 300 persone, di cui nove sospettate di aver violato la nuova legislazione sulla sicurezza. "Un ufficiale è stato pugnalato al braccio mentre eseguiva un arresto da manifestanti che tenevano in mano oggetti acuminati", si legge un post su Twitter della polizia. I dimostranti hanno danneggiato inferriate e hanno rotto alcune finestre, bloccando anche tutte e sei le corsie di Hennessy Road mentre intonavano slogan a favore dell'indipendenza di Hong Kong."Rthk" riferisce di un filmato televisivo che mostra un motociclista con in mano una bandiera indipendentista che guidava verso un gruppo di agenti di polizia a Wan Chai. Un camion blocca la visuale della telecamera e le riprese successive mostrano il motociclista steso a terra. Le forze armate hanno dichiarato di aver arrestato un 23enne con l'accusa di aver violato la legge sulla sicurezza nazionale e per guida pericolosa, aggiungendo che tre ufficiali hanno riportato ferite alle mani e alle ginocchia. La polizia ha usato spray e pallottole urticanti e diversi giornalisti sono stati colpiti. L'Associazione dei giornalisti di Hong Kong ha condannato quelli che ha descritto come "attacchi" di polizia ai reporter. (Res)