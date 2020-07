Nato: “Faz”, con il ritiro dalla Germania gli Usa indeboliscono l'Alleanza atlantica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La riduzione delle forze statunitensi in Germania, da 34.500 a 25 mila effettivi, decisa dal presidente degli Usa Donald Trump, indebolisce la Nato. È quanto afferma oggi il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, secondo cui il Pentagono “probabilmente non crede a quello che dice”, quando comunica che il parziale ritiro delle truppe statunitensi dalla Germania rafforzerà la Nato, la deterrenza della Russia e la flessibilità strategica” dell'Alleanza atlantica. In tali dichiarazioni, “è facile vedere lo sforzo” di dare alla decisione di Trump “un tocco razionale”, quando si tratta “forse” della sua “irritazione antitedesca” e di “una punizione” per la Germania. Gli Usa hanno, infatti, richiamato più volte il governo federale ad adempiere all'obiettivo Nato di aumentare le spese militari al 2 per cento del Pil, stabilito nel 2014 con scadenza nel 2024. Nel 2019 gli stanziamenti per la difesa della Germania ammontavano a 45,03 miliardi di euro, pari all'1,38 per cento del Pil. Nel 2020, la quota è salita a 50,3 miliardi di euro, ossia l'1,42 per cento del Pil. Alle insistenze degli Stati Uniti sul raggiungimento del 2 per cento del prodotto interno lordo per le spese militari, la Germania ha ripetutamente risposto di non ritenere l'obiettivo della Nato un obbligo di risultato, ma di avvicinamento a tale soglia entro il 2024. Per questa scadenza, la Germania prevede di stanziare per la difesa l'1,5 per cento del Pil. A ogni modo, il ministro della Difesa tedesco Annegret Kramp-Karrenbauer, presidente dimissionaria dell'Unione cristiano-democratica (Cdu), ha più volte affermato che intende raggiungere l'obiettivo del 2 per cento. (Geb)