Abruzzo: 94 miliardi per gli ospedali di Teramo e Penne

- I primi interventi del programma di edilizia sanitaria in Abruzzo che sta portando avanti il governo regionale cominciano ad avere forma e concretezza. Si tratta di un fondo complessivo di oltre 94 milioni, destinato alla ristrutturazione dell'ospedale di Penne (12 milioni e mezzo di euro) e alla costruzione del nuovo ospedale di Teramo (81 milioni e mezzo di euro). E' stata trasmessa la convenzione firmata nelle scorse settimane tra la Regione e il Ministero della Salute per i primi interventi del programma di edilizia sanitaria che sta portando avanti il governo regionale. L'assessore alla Salute, Nicoletta Verì, precisando come nel caso del presidio ospedaliero di Penne il finanziamento è già interamente disponibile, mentre quello per il nosocomio teramano è suddiviso in quote annue fino al 2024. "Fin dal nostro insediamento, lo scorso anno – spiega l'assessore – ci siamo concentrati sull'edilizia sanitaria, cercando di ricostruire la reale entità delle somme a disposizione della Regione per la realizzazione dei nuovi ospedali e per la riqualificazione di alcuni dei presidi esistenti. Questa prima tranche fa riferimento al Fondo nazionale, con il quale il 7 agosto 2019, il ministero ha autorizzato gli interventi su Teramo e Penne. A questi si aggiungono i 229 milioni di euro dell'ex art.20, che ci consentiranno di procedere alla costruzione dei nuovi ospedali di Avezzano, Vasto e Lanciano, che da tempo presentano carenze infrastrutturali, la cui soluzione non può più essere rinviata". (segue) (Gru)