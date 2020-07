Abruzzo: 94 miliardi per gli ospedali di Teramo e Penne (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le procedure per il San Massimo di Penne prenderanno il via non appena saranno formalizzati una serie di adempimenti burocratici legati alla rimodulazione del progetto esecutivo già disponibile, che deve essere adeguato alle più recenti prescrizioni normative e alle mutate esigenze della rete ospedaliera regionale "Il nostro impegno – conclude la Verì – è quello di comprimere al massimo i tempi per l'avvio del cantiere, perché siamo consapevoli di quelli che sono i bisogni di salute della popolazione che gravita sul San Massimo, presidio che nei nostri programmi avrà un ruolo strategico nell'assistenza sanitaria della provincia di Pescara". (Gru)