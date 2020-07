Regno Unito: fonti stampa, polizia di fronte a nuova "era di austerità"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia del Regno Unito si trova di fronte a una nuova "era di austerità" a causa della crisi di coronavirus. Il sindaco di Londra, Sadiq Khan, ha avvertito che la mancanza di finanziamenti mette a rischio l'obiettivo del governo di assumere altri 20 mila agenti. Secondo una fonte della polizia citata dal quotidiano "The Guardian", un insieme di diversi fattori potrebbe creare "problemi enormi" per le forze in Inghilterra e in Galles. Infatti i tagli annuali previsti per via della crisi di coronavirus sarebbero più consistenti persino di quelli dell'era di austerità che il premier Boris Johnson ha promesso di lasciarsi alle spalle. Khan ha avvertito che la mancanza di finanziamenti "potrebbe mettere a repentaglio la nostra abilità di rispondere al crimine violento in questo momento cruciale". Una fonte ha detto al "The Guardian" di prevedere i più grandi tagli annuali di sempre sulle forze di polizia. "Speriamo di riuscire a presentare una richiesta al governo che ci permetta di ottenere una soluzione migliore di quanto temiamo", ha detto la fonte. (Rel)