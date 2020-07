Gentiloni: "Viviamo un'incertezza che si farà sentire sulla ripresa economica"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nonostante il calo di contagi da Covid-19, i paesi europei vivono una fase di incertezza che si farà sentire non solo sulle previsioni economiche di quest'anno, ma anche sui ritmi della possibile ripresa. Lo ha detto il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, nella sua relazione alla commissione Politiche Ue della Camera dei deputati. Gentiloni ha sottolineato la "gravità senza precedenti" dell'attuale crisi sul piano economico, dove le ripercussioni "vanno al di là dei paesi più direttamente colpiti". Il commissario ha ricordato che le previsioni della Commissione europea prevedono un calo della crescita a doppia cifra, "sopra il 10 per cento per quattro paesi: Italia, Spagna, Francia e Regno Unito". Per Gentiloni "ci troviamo di fronte a una coda lunga di incertezza" e, "pur essendo tornati tutti i paesi membri a una situazione di calo di contagi e pur non essendoci seconde ondate, certamente siamo di fronte a un'incertezza perché nessuno può prevedere quale evoluzione ci sarà nei prossimi mesi". Quindi, "non c'è stata 'un'ora X' dopo di cui l'economia è tornata a correre e questa incertezza si farà sentire, se non nella gravità per le previsioni per quest'anno, piuttosto forse nei ritmi della possibile e auspicata, e che sicuramente ci sarà, ripresa". (Beb)