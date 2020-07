Usa: l'ex presidente Carter condanna la decisione di Israele di annettersi parti della Cisgiordania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente degli Stati Uniti, Jimmy Carter, oggi si è pronunciato contro l'attesa decisione di Israele di annettere parti della Cisgiordania, affermando che ciò violerebbe il diritto internazionale e rischierebbe di danneggiare irrevocabilmente gli accordi di pace preesistenti. Ne parla il sito "The Hill". Il 95enne Carter, famoso per aver mediato un accordo di pace israelo-egiziano nel 1979, ha affermato che l'annessione da parte di Israele violerebbe gli accordi di Oslo e Camp David, che hanno delineato una roadmap per la pace tra le due nazioni e tra il popolo israeliano e quello palestinese. "L'annessione prevista equivarrebbe a un'espropriazione massiccia e illegale del territorio palestinese", ha detto Carter in una dichiarazione insieme all'amministratore delegato del Carter Center, Paige Alexander. "L'annessione deve essere fermata, e gli israeliani e i palestinesi dovrebbero tornare a negoziati significativi basati su risoluzioni dell'Onu e su precedenti accordi bilaterali", hanno detto. (Nys)