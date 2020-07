Coronavirus: Usa, 127.681 morti su 2.658.324 contagi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti registrano almeno 127.681 morti per Covid-19 su 2.658.324 contagiati con il coronavirus: è quanto emerge dai dati pubblicati dall'università Johns Hopkins. Lo riporta l'emittente "Cnn". Il paese è di gran lunga quello più colpito al mondo dalla pandemia. A livello globale si registrano invece oltre 10,5 milioni di contagi con oltre 512 mila morti. Nelle ultime 24 ore la California ha riportato 110 morti per Covid-19, il dato più alto dalla fine della primavera. Il governatore dello Stato, Gavin Newsom, ha ordinato la chiusura di tutti i bar, i ristoranti, i cinema al coperto e le sale di degustazione nelle cantine a causa dell'aumento dei casi di coronavirus. Sempre oggi, Stati come l'Arizona e l'Ohio hanno registrato un numero record di contagi. (Nys)