Coronavirus: Usa, il Michigan vieta il consumo di alcolici al coperto

- Il governatore del Michigan, Gretchen Whitmer, ha annunciato la chiusura dei posti a sedere al coperto nei bar in alcune parti dello Stato, tra cui una città universitaria dove un pub è stato collegato a circa 140 contagi di coronavirus. Lo riporta l'emittente "Abc". Whitmer ha anche firmato un disegno di legge che permette ai bar e ai ristoranti di vendere cocktail da asporto, nel tentativo di aiutare queste attività. L'ordine entrerà in vigore oggi. Intanto numero crescente di Stati Usa ha imposto l'uso di mascherine e coperture per il viso in pubblico, dato l'aumento record di contagi nel paese. In Michigan quest'obbligo è in vigore dal 18 giugno. (Nys)