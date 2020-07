Usa: parlamentari presentano disegno di legge per offrire asilo agli attivisti di Hong Kong

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un gruppo bipartisan di parlamentari del Congresso federale degli Stati Uniti ha presentato ieri, primo luglio, un disegno di legge che concederebbe il diritto d’asilo a residenti di Hong Kong a rischio di persecuzione politica da parte della Cina. Il disegno di legge, battezzato “Hong Kong Safe Harbor Act”, è stato presentato simultaneamente presso entrambe le Camere del Congresso, in risposta all’entrata in vigore nella ex colonia britannica della nuova legge sulla sicurezza voluta da Pechino per limitare i margini del dissenso in quel territorio. Se approvato, il disegno di legge allo studio del Congresso garantirà lo status di rifugiato politico agli attivisti di Hong Kong che abbiano “protestato pacificamente contro il sistema giudiziario cinese corrotto, ed abbiano fondati timori di persecuzione”. Il testo del disegno di legge non pone alcun limite al numero di honkonesi che potranno richiedere asilo. Al Senato federale ‘iniziativa di legge è stata promossa dai senatori democratici Bob Menendez, Todd Young, Ben Cardin e Jeff Merkley, e dal repubblicano Marco Rubio, noto per le sue posizioni di “falco” nei confronti della Cina. Alla Camera dei rappresentanti, invece, i primi firmatari del disegno di legge sono stati i repubblicani John Curtis e Mike Gallagher, e i democratici Tom Suozzi e Jim McGovern. (segue) (Nys)