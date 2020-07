Usa: due senatori repubblicani propongono di eliminare il Columbus Day

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due senatori del Partito repubblicano James Lankford dell’Oklahoma e Ron Johnson del Wisconsin, hanno presentato ieri, primo luglio, un controverso disegno di legge che eliminerebbe il Columbus Day (“Il Giorno di Colombo”), festività dedicata negli Usa e in altri paesi delle Americhe allo scopritore del Nuovo Mondo, Cristoforo Colombo, e la sua sostituzione con una “nuova festività federale” che, nelle intenzioni dei due proponenti, dovrebbe “ridefinire il significato della libertà e dell’equità in America”. Lo riferisce l’emittente “Fox News” I due firmatari della proposta di legge hanno dichiarato nel corso di una conferenza stampa di essersi mossi “in risposta a uno sforzo bipartisan per offrire ai lavoratori federali un’altra giornata di ferie retribuite”: secondo i due senatori, proclamare tale festività al posto del Columbus Day, celebrato il 12 ottobre, consentirebbe di “ridurre l’onere” per le finanze pubbliche. Lankford e Johnson hanno aggiunto di aver scelto il Columbus Day perché si tratta, a loro dire, di una celebrazione meno sentita rispetto ad altre nel paese. L’iniziativa ha suscitato polemiche immediate: impossibile, infatti, non scorgere dietro la proposta un’apertura alle manifestazioni di protesta che da oltre un mese infiammano le maggiori città usa a seguito dell’uccisione dell’afroamericano George Floyd, e che sono però degenerate in molti casi nell’abbattimento di statue e monumenti dedicati non solo a personalità confederate, ma anche a Cristoforo Colombo e a diversi padri fondatori ed ex presidenti Usa. Lunedì, 29 luglio, una statua dedicata a George Washington a New York è stata imbrattata di vernice rossa; sempre New York è stata teatro nei giorni scorsi di opposte manifestazioni, dopo che il sindaco, Bill DeBlasio, ha appoggiato la rimozione della statua dedicata a Theodore Roosevelt all’ingresso dell’American Museum of Natural History. (Nys)