Usa: Camera approva sanzioni a banche cinesi in risposta a repressione Hong Kong (4)

- "Rthk" riferisce di un filmato televisivo che mostra un motociclista con in mano una bandiera indipendentista che guidava verso un gruppo di agenti di polizia a Wan Chai. Un camion blocca la visuale della telecamera e le riprese successive mostrano il motociclista steso a terra. Le forze armate hanno dichiarato di aver arrestato un 23enne con l'accusa di aver violato la legge sulla sicurezza nazionale e per guida pericolosa, aggiungendo che tre ufficiali hanno riportato ferite alle mani e alle ginocchia. La polizia ha usato spray e pallottole urticanti e diversi giornalisti sono stati colpiti. L'Associazione dei giornalisti di Hong Kong ha condannato quelli che ha descritto come "attacchi" di polizia ai reporter. (Nys)