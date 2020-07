Usa: campagna elettorale Trump incassa fondi record a giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La campagna per la rielezione del presidente Usa Donald Trump, il Comitato nazionale del Partito repubblicano e le società di raccolta fondi associate hanno annunciato donazioni record nel secondo trimestre di quest’anno: 266 milioni di dollari in tutto, di cui circa la metà – 131 milioni di dollari – nel solo mese di giugno: una media giornaliera di 4,3 milioni di dollari. Secondo una nota della campagna, i fondi incassati il mese scorso “eclissano il totale raccolto in uno qualsiasi dei mesi del 2016”. Il totale delle donazioni e dei finanziamenti incassati nel secondo trimestre 2020 è “superiore del 71 per cento” al totale raccolto nel primo trimestre di quest’anno. Secondo la nota, il 14 giugno – data del compleanno di Trump – ha segnato un record giornaliero assoluto, con donazioni pari a 14 milioni di dollari. (Nys)