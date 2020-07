Cina-Giappone: Pechino scarcera giapponese accusato di spionaggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un cittadino giapponese arrestato in Cina nel 2015, e condannato per spionaggio nel 2018, è stato scarcerato dalle autorità di Pechino, Lo ha annunciato oggi, 2 luglio, il segretario capo di Gabinetto e portavoce del governo giapponese, Yoshihide Suga. Il 59enne è il primo dei cittadini giapponesi arrestati per spionaggio in Cina dal 2015 a ottenere la scarcerazione; Tokyo ha sempre negato che l’uomo sia mai stato coinvolto in attività di spionaggio per conto del governo giapponese. Secondo le autorità di Pechino, l’uomo – originario della prefettura giapponese di Kanagawa – ha scontato appieno la propria condanna presso un penitenziario a Dalian, nella provincia cinese di Liaoning; potrebbe imbarcarsi su un volo alla volta di Tokyo già nel pomeriggio di oggi. (segue) (Git)