Cina-Giappone: Pechino scarcera giapponese accusato di spionaggio (2)

- L’identità dell’uomo non è mai stata divulgata dalle autorità giapponesi, ma fonti citate dall’agenzia “Kyodo” sostengono che questi si fosse trasferito in Corea del Nord con la sua famiglia negli anni Sessanta del secolo scorso, e che anni più tardi sia fuggito in Cina assieme ad alcuni familiari. Nel 2001 era tornato in Giappone clandestinamente, compiendo lo stesso tragitto intrapreso da numerosi transfughi nordcoreani, attraverso il Sud-est asiatico sino alla Corea del Sud. La Cina ha varato una nuova legge di sicurezza nazionale nel 2014, e da allora ha intensificato la sorveglianza sui cittadini stranieri; sinora almeno nove cittadini giapponesi sono stati incriminati per spionaggio in Cina, e sette sono stati condannati a pene detentive dalle autorità di quel paese. (Git)