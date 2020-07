Indonesia: manifestazioni studentesche contro i lavoratori cinesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Associazioni studentesche nell’isola indonesiana di Sulawesi hanno annunciato l’organizzazione di proteste contro i lavoratori cinesi immigrati, che accusano di sottrarre lavoro ai locali. Due manifestazioni anti-cinesi si sono già verificate nell’isola il mese scorso, l’ultima il 30 giugno, in risposta all’arrivo nella città di Kendari, nella provincia di Sulawesi Meridionale, di oltre un centinaio di lavoratori cinesi. Centinaia di studenti hanno cinto d’assedio l’aeroporto, e i lavoratori immigrati sono stati scortati da un massiccio schieramento di polizia. “Ci prepariamo ad un terzo atto delle manifestazioni il 6 e 7 luglio, quando è previsto l’arrivo di altri lavoratori cinesi”, ha dichiarato Sulkarnain, leader locale dell’Associazione degli studenti islamici (Hmi), che ha rifiutato di fornire le proprie generalità ad eccezione del nome. “Puntiamo a raccogliere almeno 2mila adesioni tra studenti e cittadini”, ha aggiunto il leader della protesta. Secondo Sulkarnain, i lavoratori in arrivo dalla Cina non sono qualificati, e le loro mansioni potrebbero essere affidate a manodopera locale. I lavoratori cinesi sono stati assunti da un’azienda mineraria partecipata dalla Cina, PT Virtue Dragon Nickel Industry (Vdni), e da una seconda azienda, Pt Obsidian Stainless Steel (Oss), per installare 33 tra altoforni e altri impianti siderurgici. (Fim)