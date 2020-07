Germania: avviata procedura fallimentare per Galeria Karstadt Kaufhof

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tribunale di Essen ha avviato la procedura fallimentare in amministrazione autonoma per la catena di grandi magazzini Galeria Karstadt Kaufhof e le sue controllate Karstadt Sports, Galeria Logistik, Sportarena, Le Buffet, Dinea Gastronomie Karstadt Feinkost, Atrys I, nonché Saks Fifth Avenue Off 5th Europe. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, Galeria Karstadt Kaufhof hanno presentato al tribunale di Essen i piani di fallimento elaborati negli ultimi mesi, illustrando in dettaglio la ristrutturazione. I magistrati devono ora verificare se i progetti soddisfano i requisiti di legge. Intanto, Frank Kebekus è stato nominato curatore fallimentare. Galeria Karstadt Kaufhof è stata duramente colpita dalla crisi del coronavirus. All'inizio di aprile, l'azienda ha tentato di salvarsi con una procedura di “scudo protettivo”. Tale soluzione si è, tuttavia, rivelata insufficiente, rendendo inevitabile il fallimento. Secondo i piani di ristrutturazione da Galeria Karstadt Kaufhof, 62 dei 172 grandi magazzini e 20 delle 30 filiali di Karstadt Sports dovrebbero essere chiusi. Inoltre, dovrebbero cessare le attività anche 26 dei 50 negozi di specialità gastronomiche del gruppo.(Geb)