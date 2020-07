Giustizia: Berlusconi, Franco si è liberato di un peso insopportabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ospite di Tg2 post ha affermato che il giudice Amedeo Franco "fu un galantuomo. Mi parve molto addolorato per quello che aveva dovuto fare e che si era dovuto liberare di un peso che gli sembrava insopportabile". L'ex premier ha commentato in questo modo l'incontro avuto nella sua residenza romana con il magistrato, che fu il relatore in Corte di Cassazione nel processo Mediaset in cui il leader di FI riportò il 30 luglio del 2013 una condanna passata in giudicato, con espulsione dal Senato nel successivo 27 novembre per la legge Severino. In un audio, Franco ha parlato di quel procedimento come di "un plotone d'esecuzione". Berlusconi ha aggiunto: "Ero troppo amareggiato da quello che avevo subito, non volevo più sentir parlare di questa persecuzione. Sono stati i miei amici e i miei collaboratori a convincermi che avevo il dovere di capire cosa fosse successo davvero". (Rin)