Bolivia: il Mas denuncia un tentativo di proscrizione da parte del governo di Jeanine Anez (4)

- Evo Morales, per parte sua, ha risposto che spetta allo stato garantire elezioni trasparenti, preservando la salute. "Con una data fissata, ora spetta agli organi dello Stato garantire elezioni pulite e trasparenti, preservando la salute e il diritto alla partecipazione senza persecuzioni politiche. Che sia il popolo a definire democraticamente il destino della nostra amata Bolivia", ha scritto Morales sul suo account Twitter. Con 33.219 casi e 1.123 morti in totale ad oggi dall'inizio della pandemia, nelle ultime settimane si sta registrando in Bolivia un forte incremento della curva dei contagi. In questo contesto i media della Bolivia denunciano già da alcune settimane il collasso del sistema sanitario e la comparsa nelle strade delle principali città di persone decedute a causa della Covid-19. A partire dal mese di giugno si è inaugurata una flessibilizzazione del regime di quarantena con la riapertura di uffici e commerci in alcune ore della giornata. (segue) (Bua)