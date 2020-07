Usa: boom di controlli sui precedenti personali per la vendita di armi a giugno: oltre 3,9 milioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sempre più statunitensi sembrano volersi armare, dopo mesi di continui timori per la pandemia di coronavirus e le immagini di alcuni rivoltosi che hanno causato danni durante le proteste che chiedevano giustizia razziale nel paese. Lo riporta l'emittente "Cnn". L'Fbi ha condotto più di 3,9 milioni di controlli sui precedenti personali associati alla vendita, al trasferimento o all'autorizzazione di armi da fuoco nel mese di giugno: un record da quando l'agenzia ha iniziato a tenere questo tipo di statistiche nel 1998. Per un confronto, il bureau ha effettuato 2,3 milioni di controlli nel giugno del 2019. I dati comunicati per giugno 2020 eclissano anche il precedente record stabilito nel marzo 2020, quando il bureau ha effettuato 3,7 milioni di controlli. Gli Stati con il maggior numero di controlli effettuati sono l'Illinois, il Kentucky, il Texas, la Florida e la California. (Nys)