Usa: Trump favorevole a un altro pacchetto di stimoli economici per i privati

- Il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è a favore di un altro pacchetto di stimolo per l'economia privata, a patto che "sia fatto correttamente". Lo ha detto in un'intervista con "Fox News". "Io sostengo in realtà numeri più grandi dei Democratici, ma deve essere fatto correttamente", ha detto Trump. "Voglio che alle persone arrivino più soldi, in modo che possano spenderli. Voglio che i soldi arrivino rapidamente e in modo non complicato". I democratici hanno chiesto un altro pacchetto di assegni da 1.200 dollari, ma Trump vorrebbe che gli assegni superassero tale importo. Il presidente ha anche detto di volere che il prossimo round di stimolo crei un "grande incentivo al lavoro", riferendosi all'aumento di 600 dollari del sussidio di disoccupazione attuato nell'ambito della legge Cares. Da allora i repubblicani hanno criticato la misura come un deterrente per i disoccupati alla ricerca di un nuovo impiego. (Nys)