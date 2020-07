Usa: la Camera approva piano per la ricostruzione dei democratici da 1.500 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti, a maggioranza democratica, ha approvato un maxi-piano infrastrutturale di 1.500 miliardi di dollari per ricostruire e ammodernare strade, ferrovie e scuole, senza riuscire a ottenere l'approvazione dei repubblicani. Lo riporta il "Wall Street Journal". Quasi 40 deputati democratici si sono uniti ai repubblicani però per approvare un emendamento dell'ultimo minuto. Il cambiamento mira a impedire al governo di utilizzare i fondi del disegno di legge per stipulare contratti con aziende statali cinesi o società private cinesi che costruiscono strutture per lo stazionamento degli uiguri nella Cina occidentale. Il disegno di legge indirizza oltre 300 miliardi di dollari alla riparazione di ponti e strade, 130 miliardi di dollari alle scuole per bambini a basso reddito, oltre 100 miliardi di dollari per la costruzione o la conservazione di alloggi a prezzi accessibili e 100 miliardi di dollari per l'espansione dell'accesso a Internet a banda larga. I repubblicani si oppongono alla legge, che comprende anche una serie di misure volte a combattere il cambiamento climatico, e la Casa Bianca ha detto che il Presidente Trump porrà il veto se dovesse arrivare alla sua scrivania. (Nys)