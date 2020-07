Usa: molti afroamericani e asiatici dicono di aver subito discriminazioni durante la pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 51 per cento degli adulti statunitensi di età compresa tra i 18 e i 29 anni afferma che è più comune che le persone esprimano opinioni razziste o pregiudizi sulle persone asiatiche dopo l'epidemia di coronavirus, rispetto a circa quattro su dieci o meno tra i gruppi di età più anziani. Lo riporta un sondaggio di Pew Research pubblicato oggi sul sito della società di ricerche. Allo stesso tempo, circa la metà degli afroamericani (51 per cento) afferma di aver sentito espressioni di sostegno a causa della loro razza o etnia dopo l'epidemia di coronavirus; circa tre su dieci adulti ispanici (29 per cento) e asiatici (28 per cento) dicono lo stesso. L'indagine è stata condotta in un periodo in cui sono continuate le manifestazioni in tutto il paese per protestare contro la morte di George Floyd, un uomo di colore ucciso mentre si trovava in custodia della polizia di Minneapolis.(Nys)