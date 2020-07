Bolivia: il Mas denuncia un tentativo di proscrizione da parte del governo di Jeanine Anez

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Paz, 1 lug - Il Movimento al Socialismo (Mas) dell'ex presidente della Bolivia, Evo Morales, ha denunciato un presunto tentativo del governo ad interim di Jeanine Anez di bandire il suo candidato alle prossime elezioni presidenziali del 6 settembre, Luis Arce. "Vogliamo denunciare di fronte all'opinione pubblica nazionale ed internazionale l'intenzione del governo di bandire il Mas affinché non partecipi alle prossime elezioni", si legge in un comunicato diffuso oggi. Secondo le autorità del Mas la denuncia che il direttore della Previdenza sociale ha sporto contro Arce per una presunta irregolarità nell'acquisto di un software per l'amministrazione pubblica quando era ministro dell'Economia sotto il governo Morales, è un pretesto per cercare di escludere il candidato che gode delle maggiori possibilità di vittoria secondo i sondaggi. Secondo il Mas si tratta inoltre di "uno stratagemma per distogliere l'attenzione dalla corruzione dello stesso governo di Anez". (segue) (Bua)