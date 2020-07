Vitalizi: Taverna (M5s), da Casellati no a discussione in Consiglio presidenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante la conferenza dei capigruppo "abbiamo chiesto alla presidente Casellati di inserire i vitalizi tra i temi all'ordine del giorno del Consiglio di presidenza già previsto per domani mattina per discutere di desecretazioni di atti del Senato". Lo ha detto in un video pubblicato su Facebook la senatrice del M5s Paola Taverna. "E' urgente affrontare l'argomento dopo la sentenza della commissione Contenziosa che ha in parte bocciato la nostra delibera, dobbiamo dare una risposta veloce agli italiani, spiegare perché al momento questo privilegio non è ancora definitivamente cancellato - ha spiegato -. La presidente ha detto no, perché non sarà il Consiglio di presidenza a fare ricorso in secondo grado. Ma a noi questo non interessa, a prescindere da chi farà ricorso vogliamo confrontarci per capire come andrà avanti il dossier. Lo avverto come un dovere verso i cittadini, tanto più in un momento in cui più di prima c'è chi non sa come arrivare a fine mese. Vogliamo capire come eliminare per sempre questo privilegio. Per questo ribadiremo la richiesta nelle prossime ore".(Rin)