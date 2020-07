© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE:-Uil Lazio ed Eures presentano i risultati dell’indagine sullo smart working. Sede regionale del sindacato in via Cavour 108 (IV piano). (ore 11)-Presentazione alla stampa del progetto “Generazione Covid: ricostruiamo il futuro”, promosso da Associazione 21 luglio e finanziato dall’associazione “Walter cantatore e giacometta Limentani” con l’obiettivo di supportare madri e minori del quartiere Tor Bella Monaca nella delicata fase3. Alla presentazione interverranno Tobia Zevi, presidente associazione “Walter cantatore e giacometta limentani”; Carlo Stasolla, presidente di Associazione 21 luglio; Sara Shockry, responsabile programmi di Associazione 21 luglio; don Francesco De Franco, della parrocchia Santa Maria Madre del Redentore di Tor Bella Monaca; Maria Serena Autiero, preside liceo “E. Amaldi” di Tor Bella Monaca. Sala della Protomoteca in Campidoglio. (ore 11)-Al “welcome center” del Centro Agroalimentare di Roma (area mercato si terrà la presentazione del laboratorio "Papa Francesco" per la trasformazione della frutta e della verdura recuperati e che verrà gestito dall'Isola Solidale e dai detenuti all'interno del Car. Intervengono, tra gli altri, Veronica Mammì, assessora alla Persona, alla scuola e comunità solidale di Roma Capitale, Gabriella Stramaccioni, Garante dei diritti delle persone private della libertà personale di Roma Capitale, Valter Giammaria e Fabio Massimo Pallottini, rispettivamente presidente e direttore generale del Car, Alessandro Pinna, presidente dell'Isola Solidale e Lidia Borzì, presidente delle Acli di Roma e provincia. Via Tenuta del Cavaliere, 1 a Guidonia. (ore 11) (Rer)