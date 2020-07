Usa: Trump convinto che il coronavirus a un certo punto scomparirà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, si è detto convinto che il coronavirus finirà per "scomparire" anche se questa settimana i casi si stanno moltiplicando in più Stati. Trump ha detto in un'intervista con l'emittente "Fox" di essere ottimista sulla ripresa economica, citando l'aumento dell'occupazione e il rimbalzo delle vendite al dettaglio. Trump ha parlato di una ripresa a forma di "V". "E penso che faremo molto bene con il coronavirus. Penso che a un certo punto, spero, scomparirà", ha detto Trump, aggiungendo che "presto avremo anche un vaccino". Trump aveva detto per la prima volta alla fine di febbraio che il virus scomparirà "come per miracolo". Ancora a maggio, nonostante il parere contrario della maggior parte degli esperti, ha ribadito di credere che il virus "scomparirà senza un vaccino". (Nys)