Usa: giudice federale contesta l'ordine di Trump sul divieto di asilo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un giudice federale a Washington oggi ha annullato un ordine esecutivo dell'amministrazione Trump che impone ai migranti che cercano di entrare negli Stati Uniti di chiedere prima asilo nei paesi che attraversano mentre si recano al confine meridionale. Ne parla il sito "Politico". Il giudice Timothy Kelly della Corte distrettuale del Distretto di Columbia, nominato dal presidente Donald Trump, ha detto che il divieto è stato pubblicato il 16 luglio 2019, senza un tipico periodo di preavviso e non ha rispettato la legge sulla procedura amministrativa che disciplina le modalità di attuazione delle norme da parte delle agenzie. Secondo "Politico", la sentenza è probabilmente in contrasto con il punto di vista della Corte Suprema che lo scorso settembre aveva autorizzato l'entrata in vigore del divieto di asilo, e preannuncia il proseguimento di ulteriori battaglie legali su questa decisione. (Nys)