Usa: l'ex sindaco Giuliani, Black Lives Matter è un'organizzazione marxista

- Secondo l'ex sindaco di New York, Rudy Giuliani, Black Lives Matter è un'organizzazione marxista. Il consigliere e avvocato personale del presidente Donald Trump lo ha detto durante una conferenza stampa improvvisata alla Casa Bianca. Quando gli è stato chiesto del sindaco di New York Bill de Blasio che ha annunciato un murale di Black Lives Matter dipinto sulla Fifth Avenue a Manhattan, Giuliani - che è stato sindaco della Grande Mela per otto anni - ha attaccato il movimento, descrivendolo come un gruppo che ha "pianificato di distruggere la polizia per tre anni", e ha detto che "finalmente sono riusciti a convincere gli stupidi sindaci democratici ad essere d'accordo con loro". Ha poi affermato che l'"illegalità" sta dilagando nelle città gestite dai democratici, senza nominarne alcuna. Giuliani ha poi twittato contro de Blasio e il sindaco di Seattle Jenny Durkan, che sono entrambi democratici. "I sindaci democratici sono un disastro", ha concluso. "Sono un pericolo per il loro popolo". (Nys)