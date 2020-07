© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sarà in Senato il 15 luglio, per riferire in vista del Consiglio europeo del 17 e 18. Dopo l'informativa del premier, prevista alle 15, ci sarà la votazione sulle risoluzioni. E’ quanto stabilito dalla conferenza dei capigruppo di palazzo Madama.(Rin)