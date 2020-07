Bolivia: il Mas denuncia un tentativo di proscrizione da parte del governo di Jeanine Anez (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nello stesso comunicato l'esecutivo ribadisce la "legittimità costituzionale" del processo che lo ha portato alla guida del paese a seguito della presunta "frode elettorale" commessa negli scrutini dell'ottobre 2019 che avevano sancito la rielezione di Morales alla presidenza. Il presidente Anez ha promulgato lo scorso 21 giugno la legge che fissa al 6 settembre la data delle elezioni generali. Il capo dello stato ha chiesto ai candidati di assumersi la responsabilità di averla "forzata" a convocare elezioni nel contesto della pandemia del coronavirus. "Chiedo a Evo Morales, Luis Arce Catacora e Carlos Mesa di assumersi coraggiosamente le proprie responsabilità per avere richiesto con tanta insistenza che si tenessero le elezioni nel mezzo di una pandemia. So che in questo momento le famiglie non pensano alle elezioni, alla politica o alla campagna elettorale, le famiglie, oltre ad essere preoccupate per la salute, sono preoccupate per la mancanza di reddito dovuta alla mancanza di lavoro e occupazione", ha detto Anez. (segue) (Bua)