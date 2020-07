© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, "l'Europa deve saperlo. Del resto è dall’Europa che aspetto giustizia, dalla Corte europea dei diritti dell’uomo: sarà l’Europa ad abrogare, a cancellare sicuramente quella iniqua sentenza". L’ex premier, intervenuto a Tg2 post, è tornato sul verdetto della Corte di Cassazione del 30 luglio 2013 che lo condannò in via definitiva per frode fiscale. (Rin)