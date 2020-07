Giustizia: Berlusconi, in Italia avvengono macroscopiche violazioni diritto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il presidente di Forza italia, Silvio Berlusconi, "l'Europa deve sapere che in Italia, uno dei Paesi fondatori dell'Ue, avvengono macroscopiche violazioni delle regole del diritto. Sono un parlamentare europeo - ha aggiunto l'ex premier ospite di Tg2 post -, sono uno dei leader del Partito popolare europeo, ho svolto e continuo a svolgere un ruolo internazionale nell’interesse dell’Italia. Si può facilmente immaginare - ha concluso il leader di FI - quale danno possa aver ricevuto da quella sentenza ingiusta". Il riferimento è al verdetto con cui la Corte di Cassazione condannò Berlusconi in via definitiva per frode fiscale, il 30 luglio del 2013. (Rin)