- Di seguito i principali appuntamenti previsti per domani a RomaREGIONE:-Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti partecipa alla presentazione del treno “Rock di Trenitalia per la Regione Lazio. All’evento partecipano Gianfranco Battisti, amministratore delegato e direttore generale Gruppo Fs Italiane, Orazio Iacono, amministratore delegato e direttore generale Trenitalia e Mauro Alessandri, assessore ai Lavori pubblici e mobilità Regione Lazio. L’evento si svolge a Roma, stazione Termini, sala Freccia club, ingresso da via Marsala. (ore 12)-Il capo di gabinetto della Regione Lazio Albino Ruberti e la consigliera regionale Marta Leonori presentano gli avvisi pubblici “Lazio contemporaneo” e “Lazio sreet art”: due nuovi bandi per sostenere nel Lazio la realizzazione di opere d’arte contemporanea e di street art. A seguire, tavola rotonda con Matteo Antonaci, responsabile ufficio stampa ed edizioni della Fondazione Romaeuropa; Eleonora Farina, curatrice Maxxi Arte per la Fondazione Maxxi Museo nazionale delle arti del XXI secolo; il curatore Ludovico Pratesi per la Fondazione Quadriennale di Roma. L’evento si svolge nell’Auditorium del Wegil in Largo Ascianghi 5 a Roma. (ore 11:30)COMUNE:- Assemblea capitolina (ore 14-19)-Il sindaco di Roma Virginia Raggi inaugura la nuova illuminazione della Basilica di Santa Maria in Trastevere. Piazza di Santa Maria in Trastevere. (ore 21) (segue)(Rer)