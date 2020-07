Scuola: Azzolina partecipa in Abruzzo al Tavolo regionale per la ripresa di settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina si è recata oggi in Abruzzo per partecipare al Tavolo regionale che lavora alla ripresa di settembre. E' quanto si legge in una nota. "Ci tenevo a iniziare proprio da L’Aquila - ha detto -, dobbiamo ripartire lavorando tutti insieme, grazie alla collaborazione anche con gli Enti locali". Prima dell’incontro presso l’Ufficio scolastico regionale, organizzato per fare il punto sulla situazione dei plessi scolastici del territorio, la Ministra si è recata in località Collesapone, alla stele posata in ricordo del personale scolastico, degli studenti e delle studentesse deceduti nel sisma del 2009. La Ministra ha poi visitato il cantiere della nuova scuola "Mariele Ventre". "Il nostro compito è riportare tutti in classe a settembre. Abbiamo stanziato le risorse, garantiremo più personale, stiamo lavorando sugli spazi - ha concluso Azzolina -. Lavoreremo nei tavoli regionali. Li girerò per coordinarci, monitorare e garantire la ripresa". Nei prossimi giorni la Ministra proseguirà le visite nei territori per partecipare ai tavoli regionali. (Com)