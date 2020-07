Germania: ministro Difesa non esclude ulteriori provvedimenti per forze speciali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo la profonda ristrutturazione del Commando forze speciali dell'esercito (Ksk), di fatto posto “in libertà vigilata”, il ministro della Difesa tedesco Annegret Kramp-Karrenbauer, presidente dimissionaria dell'Unione cristiano-democratica (Cdu), non esclude ulteriori provvedimenti per il reparto, noto per la presenza di estremisti di destra nei ranghi. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, Kramp-Karrenbauer ha affermato che i militari del Ksk “sanno di dover far meglio”, se intendono mantenere il reparto, “questa è la possibilità che hanno adesso”. La ristrutturazione del Ksk prevede lo scioglimento di una delle sei compagnie da cui è formato. L'unità verrà sottoposta a più severi controlli da parte del Servizio di controspionaggio militare (Mad), che è competente a indagare sui casi di estremismo nelle Forze armate tedesche (Bundeswehr). Inoltre, il Ksk perderà l'autonomia dell'addestramento. La formazione delle truppe speciali verrà, infatti, assegnata alla Scuola di fanteria dell'esercito. I militari del Ksk dovranno poi servire a rotazione in altri reparti. Per Kramp-Karrenbauer, non si tratta di una punizione, ma di “un'opportunità di libertà vigilata”. Il ministro della Difesa tedesco ha escluso lo scioglimento del Ksk. Tuttavia, se al 31 ottobre prossimo la riforma del corpo si sarà rivelata inefficace, il reparto potrebbe essere sciolto e rifondato. Intanto, le esercitazioni del Ksk sono sospese fino a nuovo ordine. Alle forze speciali dell'esercito è, infine, vietato prendere parte a esercitazioni e operazioni internazionali. I provvedimenti decisi da Kramp-Karrenbauer arrivano al termine dell'inchiesta del ministero della Difesa sull'estrema destra nel Ksk. L'indagine ha concluso che parti dell'unità hanno sviluppato “uno stile di comando tossico, tendenze estremiste e uso lasco di materiali e munizioni”. (Geb)