Afghanistan: Cremlino, "sconcerto" per possibili sanzioni per presunte "taglie" su militari Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Cremlino esprime “sconcerto” per le possibili sanzioni Usa in merito alle presunte taglie che la Russia avrebbe messo sui militari statunitensi operativi in Afghanistan. È quanto dichiarato dal portavoce presidenziale, Dmitrij Peskov, secondo cui gli ultimi eventi in corso negli Stati Uniti sono “difficili da spiegare”. Alcune ore fa il senatore democratico Usa, Robert Menendez, ha introdotto un emendamento al disegno di legge annuale sulla difesa che richiede di imporre delle sanzioni nei confronti del presidente russo, Vladimir Putin, e del ministro della Difesa, Sergej Shoigu, per aver proposto delle ricompense ai militanti talebani afghani in cambio di loro attentati nei confronti dei militari Usa in Afghanistan. (Rum)