Farnesina: oggi 583 rimpatriati, totale sale a 107.200

- Prosegue il lavoro della Farnesina per assicurare il rimpatrio ai connazionali che sono rimasti bloccati all'estero. Lo dice in una nota la Farnesina, comunicando che oggi sono state rimpatriate 583 persone con voli provenienti da Marocco, Oman, Kenya e Niger. Dall’inizio dell’emergenza Covid-19, prosegue il ministero degli Esteri, l'incessante lavoro dell’Unità di Crisi, delle ambasciate e dei Consolati italiani all’estero ha consentito finora il rimpatrio di circa 107.200 connazionali da 121 Paesi, attraverso 1.125 operazioni per via aerea, terrestre e navale.(Com)