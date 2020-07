Usa: l'Indiana innalza l'età minima legale a 16 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A partire da oggi lo Stato dell'Indiana ha innalzato l'età minima per sposarsi da 15 a 16 anni. Chiunque abbia meno di 18 anni, inoltre, avrà bisogno dell'approvazione di un giudice del tribunale per sposarsi. Lo riporta il sito "The Hill". I residenti dell'Indiana di 16 o 17 anni adesso possono sposare solo persone di età non superiore ai quattro anni. I promotori della legge dicono che così saranno più difficili i matrimoni forzati, o con partner violenti. I legislatori hanno ascoltato le testimonianze di donne che avevano 15 e 16 anni quando i loro genitori le hanno costrette ad avere relazioni con uomini che le avevano violentate o molestate, aggiungendo che hanno subito più abusi prima di poter uscire dal loro matrimonio indesiderato. La legge è stata sponsorizzata dalla deputata Karren Engelman (repubblicana), che ha citato la preoccupazione che le ragazze che si sposano prima dei 18 anni corrono un rischio più significativo di diventare vittime di abusi sessuali e domestici, oltre ad avere livelli più elevati di povertà e di abbandono scolastico. (Nys)