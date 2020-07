Russia: voto costituzionale, a metà dello scrutinio vince il "Sì" con il 76 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 76,24 per cento dei cittadini russi ha votato a favore degli emendamenti alla Costituzione, mentre il 22,93 percento contro. È quanto riferito dalla Commissione elettorale centrale a metà del conteggio dei voti. Secondo gli ultimi dati, l'affluenza è stata quasi del 65 per cento. Si è conclusa da pochi minuti la settimana di voto popolare in Russia per gli emendamenti costituzionali che ha consentito ai cittadini di esprimere la loro preferenza sia attraverso un apposito portale online, sia recandosi in presenza ai seggi. Fra gli emendamenti più importanti c’è quello che annulla il vincolo del doppio mandato presidenziale consecutivo, una modifica che consente al presidente russo, Vladimir Putin, di ricandidarsi nuovamente nel 2024. (Rum)