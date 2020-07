Usa: Bolton dice che avrebbe mostrato a Trump il rapporto sulle taglie dei russi in Afghanistan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, John Bolton, ha detto in un'intervista con l'emittente "Cbs" che avrebbe informato personalmente il presidente Donald Trump che la Russia ha pagato tangenti segrete ai talebani per uccidere le truppe statunitensi. Lo riporta il sito "The Hill". Fonti dell'intelligence, citate per la prima volta dal "New York Times" la settimana scorsa, hanno scoperto che i servizi segreti russi hanno messo una taglia sulle forze statunitensi e della coalizione in Afghanistan. Susan Rice, il predecessore di Bolton nell'amministrazione Obama, ha scritto in un editoriale che avrebbe mostrato il rapporto dell'intelligence al presidente se ne avesse avuto la possibilità. "Avrei fatto lo stesso, se avessi avuto questo tipo di informazioni", ha commentato Bolton. La portavoce della Casa Bianca, Kayleigh McEnany, ieri ha negato che il presidente sia stato informato della storia delle taglie, dicendo che si tratta di una questione ancora da verificare. Trump ha definito il rapporto dell'intelligence una "bufala".(Nys)