Imprese: Leonardo colloca con successo prestito obbligazionario per 500 milioni di euro (2)

- Il successo dell’operazione, sottoscritta quattro volte rispetto all’ammontare, conferma l’interesse significativo del mercato per Leonardo. Leonardo utilizzerà il ricavo netto dell’emissione per rifinanziare prestiti di prossima scadenza, allungando la vita media del debito. Il Credit Rating di Leonardo è Ba1 per Moody’s (Outlook Stabile), BB+ per Standard&Poor’s (Outlook Stabile) e BBB- per Fitch (Outlook Negativo). L’operazione è stata condotta da Banca IMI, BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, HSBC, Société Générale, UniCredit, Banca Akros, NatWest Markets, UBI Banca in qualità di Joint Bookrunners. BNP Paribas e Crédit Agricole CIB hanno agito, inoltre, in qualità di Documentation and Structuring Bank. (Com)