Pd: oggi secondo incontro territori con Zingaretti, membri governo e segretari regionali

- Si è svolto nel pomeriggio il secondo degli incontri in videoconferenza del Partito democratico con i territori, questa volta dedicato alle realtà del centro del Paese, con il segretario Nicola Zingaretti, i segretari regionali, i sindaci, i membri di governo, gli eletti negli enti locali, il gruppo dirigente, al quale è intervenuto anche il ministro Roberto Gualtieri, per proseguire nel percorso di ascolto e di elaborazione politica, culturale, economica e sociale con il protagonismo di coloro che vivono nei territori. Lo rende noto l'ufficio stampa del Pd. Un percorso per il Partito democratico che si sta impegnando con le migliori energie, con gli amministratori, con i dirigenti del partito a livello locale e con gli eletti negli enti locali per sviluppare un'idea di Paese nuova, un progetto per l'Italia con al centro i temi della crescita, del lavoro, dello sviluppo, dell'innovazione tecnologica. (Com)