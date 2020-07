Conte scrive ai leader dell'opposizione, un incontro per discutere del rilancio del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, come annunciato nella conferenza stampa conclusiva degli Stati generali dell'economia, ha rivolto un nuovo invito alle forze di opposizione per un incontro.La leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, ospite al Tg4 ha infatti rivelato di aver ricevuto oggi "una lettera con la quale il premier mi rinvita ad incontrarlo: stiamo aspettando un appuntamento da circa due settimane - ha continuato la parlamentare -, io ho ribadito che noi siamo disponibili, ma visto che ci dobbiamo incontrare, se cortesemente ci mandano i documenti che hanno elaborato alla fine dei 10 giorni degli Stati generali".Anche il presidente Silvio Berlusconi ha ricevuto la missiva di invito a palazzo Chigi. A riferirlo è una nota di Forza Italia. FI è naturalmente, come sin dall’inizio della crisi, disponibile al confronto: parteciperà all’incontro - si legge sempre nella nota - insieme a Lega e Fratelli d'Italia e consegnerà al governo un corposo dossier di proposte ideate per far ripartire il Paese e per utilizzare al meglio le ingenti risorse europee messe a disposizione dell’Italia.Infine, fonti della Lega segnalano come il capo dell'esecutivo abbia scritto a Matteo Salvini "confermando l’intenzione di un incontro per discutere del piano di rilancio del Paese".(Rin)